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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:40 BJT

皮克伤愈回归巴萨 本泽马将缺席皇马欧冠赛

西甲俱乐部巴塞罗纳後卫杰拉德·皮克周一表示自己已经伤愈，身体状况能够在周三巴萨与凯尔特人的欧冠赛中上场。巴萨目前欧冠赛三战全胜居G组小组第一；皇马主帅穆里尼奥周一表示，该队前锋本泽马因大腿肌肉拉伤将无法在周二与多特蒙德的欧冠小组赛中上场，阿根廷前锋伊瓜因料将接替其位置。图为皮克。路透

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