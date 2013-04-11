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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:40 BJT

巴萨凭客场进球优势淘汰圣日耳曼

身体状况不佳的梅西周三替补出阵，激活巴塞罗那的进攻，巴萨主场1-1逼平巴黎圣日耳曼，两队两回合总比分战成3-3平，巴萨凭借客场进球多而淘汰对手，晋级欧冠四强。帕斯托雷下半时开场五分钟为圣日耳曼破门，巴萨方面第62分钟用梅西换下法布雷加斯开始打开局面，稍后佩德罗为巴萨扳平比分。路透
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