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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 25日 星期三 10:50 BJT

切尔西逆境淘汰巴萨

切尔西周二上演英雄壮举，队长特里被罚下的逆境中2-2逼平巴塞罗那，以两回合总比分3-2淘汰卫冕冠军杀入欧冠决赛。巴萨巨星梅西则射失点球。主场作战的巴萨此役在场面上明显占据优势，很快占据2-0领先优势，但拉米雷斯追回一分，在梅西射失点球後，托雷斯在伤停补时命中关键一球。路透

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