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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 8日 星期四 16:12 BJT

梅西5球 巴萨7-1狂屠勒沃库森

梅西周三贡献个人巅峰演出，单场独进5球，助巴塞罗那7-1横扫勒沃库森，巴萨总比分10-2晋级欧冠八强。来自阿根廷的世界足球先生梅西成了首位在欧冠联赛中单场进5球的球员。巴萨替补球员泰洛梅开二度，他与梅西共同成就了欧冠淘汰赛阶段最大的比分差距。路透

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