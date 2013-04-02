巴萨主帅比拉诺瓦即将回归

巴塞罗那主帅比拉诺瓦将在周二对阵巴黎圣日耳曼的欧冠八强战首回合交锋中重返教练席，他之前因癌症接受了治疗。“他会和我们一起坐在教练及球员席中，”比拉诺瓦的助手鲁拉在比赛前夕告诉记者们，“他是主帅，他的回归对我们至关重要。”鲁拉在他休息期间代掌帅印。图为比拉诺瓦资料图片。路透