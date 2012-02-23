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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 12:29 BJT

巴塞尔爆冷胜拜仁

瑞士巴塞尔欧冠赛场再次爆冷，周三主场1-0胜德甲巨人拜仁慕尼黑。巴塞尔之前爆冷胜曼联晋级欧冠16强。周三在圣雅克布公园球场，巴塞尔再次爆发，替补施托克第86分钟上演绝杀。拜仁方面，主帅海因克斯意外换下穆勒，让罗本出现在首发阵容，但未能收到预期效果。路透

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