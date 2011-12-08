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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 17:16 BJT

低迷曼联1-2不敌巴塞尔

周三做客瑞士圣雅克布公园球场的曼联1-2不幸负于巴塞尔，这是曼联17次参与欧冠联赛（全由主帅弗格森率领）以来，首次未能通过小组赛。巴塞尔斯特雷勒与弗雷赛初与赛末各进一球，曼联方面仅有菲尔·琼斯最後扳回一球。输于巴塞尔後的曼联只能角逐欧联杯。路透

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