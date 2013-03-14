版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 13:35 BJT

欧冠--拜仁主场0-2负阿森纳惊险晋级

周三欧冠联赛八分之一决赛次回合拜仁主场0-2不敌阿森纳，双方总比分战成3-3，拜仁凭借客场进球数多挤掉阿森纳晋级八强。开场仅3分钟吉鲁首开纪录，第85分钟克斯切尔尼利用角球头球破门得分。阿森纳遭淘汰意味着17年来英超球队首次无缘欧冠八强。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐