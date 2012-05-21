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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 21日 星期一 11:22 BJT

切尔西首捧欧冠奖杯

德罗巴周六命中制胜点球，助切尔西在安联球场击败主场作战的拜仁慕尼黑，捧起欧冠奖杯。两队经过120分钟激战战成1-1平，在拜仁最後一名罚点球球员施魏因施泰格的射门被门柱挡出後，德罗巴为切尔西一击定乾坤。切尔西老板阿布莫拉维奇自买下球队以来首次看到蓝军捧起欧冠奖杯也难掩激动。路透

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