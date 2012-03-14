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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 18:22 BJT

戈麦斯大四喜 拜仁7-0巴塞尔

拜仁慕尼黑周二刷新欧冠淘汰赛单场比分差距最大纪录，以7-0横扫巴塞尔，轻松晋级八强。戈麦斯独中四元，罗本梅开二度，穆勒有一球功劳。上轮比赛拜仁客场0-1意外落败後，最终以7-1的总比分晋级欧冠八强。路透

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