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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 18日 星期三 11:55 BJT

拜仁2-1胜皇马 欧冠占先机

周二欧冠半决赛首回合在安联球场上演一场激战，结果德甲豪门拜仁慕尼黑主场2-1击败西甲劲旅皇家马德里，德国前锋戈麦斯最後一刻的绝杀为拜仁锁定胜利。里贝里第17分钟为拜仁拔得头筹，下半时刚开始厄齐尔为皇马扳平比分，戈麦斯为拜仁锁定胜局。当值裁判异常忙碌，共出示9张黄牌。路透

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