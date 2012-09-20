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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 12:01 BJT

拜仁2-1胜巴伦西亚

在周三欧冠赛F组小组赛中，拜仁慕尼黑主场迎战巴伦西亚。上半场第38分钟施魏因斯泰格为拜仁首开纪录，下半场第76分钟克罗斯扩大领先，补时阶段巴尔德斯射入巴伦西亚挽回颜面的一球，虽然终场前曼祖基尼罚失点球，但拜仁已牢牢锁定胜局。最终主队以2-1迎来欧冠新赛季开门红。

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