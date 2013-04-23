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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 07:46 BJT

欧冠--拜仁4-0完胜巴萨

欧冠半决赛一场焦点战周二在安联球场打响，巴萨在与拜仁的首回合较量中0-4败下阵来。穆勒梅开二度，戈麦斯、罗本分别建功。巴萨球星梅西上一次0-4输球还是在2010年世界杯四分之一决赛上，当时阿根廷0-4不敌德国，穆勒在那场比赛中亦打入进球。在欧冠赛场上，至今尚无球队在第一回合落后四球的情况下逆转晋级。路透
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