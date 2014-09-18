版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 9月 18日 星期四 14:30 BJT

博阿滕绝杀 拜仁欧冠1-0小胜曼城

后卫博阿滕最后时刻贡献绝杀，帮助拜仁慕尼黑在欧冠E组首轮交锋中1-0小胜其老东家、英超冠军曼城。博阿滕2011年从曼城加盟拜仁，此役中拜仁控制了场上局面，但一直无法敲开对方门将哈特的十指关，直到最后时刻博阿滕的一记劲射打破僵局。该组另一场比赛中罗马5-1大胜莫斯科中央陆军。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐