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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 12日 星期四 11:15 BJT

拜仁7-0狂屠顿涅茨克矿工

拜仁慕尼黑周三7-0痛击顿涅茨克矿工，追平欧冠淘汰赛阶段最大比分胜利纪录，轻松晋级欧冠八强。首回合交锋中双方互交白卷，但随着矿工球员库切尔早早被罚下场，五次欧洲冠军得主拜仁大发神威，本届欧冠赛主场四次作战全部告捷，共打进13球而未丢一球，目光瞄准第六次在欧洲封王。路透
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