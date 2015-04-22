版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 4月 22日 星期三 11:25 BJT

拜仁6-1痛扁波尔图 逆转杀入欧冠四强

拜仁慕尼黑周二上演精彩好戏，6-1痛扁波尔图，以两回合总比分7-4淘汰对手杀入欧冠半决赛，同时为主帅瓜迪奥拉执教该队100场纪念献上厚礼。五次赢得欧洲冠军的拜仁在上周的首回合交锋中1-3吞下败仗。而此役拜仁队中尽管缺少了罗本和里贝里等大将，依然以一场酣畅淋漓的胜利顺利晋级。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐