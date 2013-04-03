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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:44 BJT

拜仁2-0击败尤文

拜仁慕尼黑周二在欧冠四分之一决赛中首回合中令对手尤文图斯毫无招架之功，但由于拜仁浪费掉众多机会，最终只是2-0取得胜利。阿拉巴开场不到30秒就为拜仁取得领先，托马斯·穆勒下半场锦上添花，为拜仁锁定胜利。尤文图斯昔日曾两度赢得欧洲冠军，此次是老妇人在时隔七年后重返欧冠八强。路透
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