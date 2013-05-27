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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 11:11 BJT

欧冠--拜仁2-1多特五度加冕

2012-13赛季拜仁慕尼黑对阵多特蒙德的欧冠决赛周六在伦敦温布利体育场打响，欧冠决赛首次上演德国内战。整场比赛节奏极快，上半时罗本两次单刀机会被浪费，第60分钟曼祖基奇接传罗本传球为拜仁首开纪录，8分钟后京多安主罚点球为多特蒙德扳平比分，第89分钟罗本打入绝杀，助拜仁第五次欧冠捧杯。路透

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