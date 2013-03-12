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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 13:53 BJT

欧冠--里贝里将伤缺拜仁阿森纳一战

欧冠联赛一场欧冠16强战次回合焦点赛将于周三打响，拜仁慕尼黑将在主场迎战阿森纳。拜仁公告称该队球星里贝里由于在周六联赛的比赛中脚踝受伤，将无法出战该场比赛。同样无法上场的还有施魏因斯泰格与博阿滕，但拜仁出线的形势依旧乐观，因其在首回合客场的比赛中3-1击败对手暂时领先。路透
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