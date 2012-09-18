拜仁欧冠首战里贝里复出 罗本存疑

拜仁慕尼黑周三将迎来与瓦伦西亚的欧冠首战，核心球员罗本能否出战仍旧存疑，而另一员大将里贝里料将伤愈复出。二人均因伤缺席了周六德甲拜仁与美因茨的比赛。罗本是上周随荷兰国家队比赛时遭遇腹股沟伤势。里贝里则是因肌肉伤势缺席了周六对美因茨的比赛。