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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 13:35 BJT

拜仁范比滕将缺席欧冠赛

德甲劲旅拜仁慕尼黑周一表示，该球队中场後卫范比滕(Van Buyten)由於肋骨受伤，不能随队出征与里尔的欧冠联赛；另外西甲俱乐部巴塞罗那周一亦表示，皮克(Gerard Pique)由於脚伤将缺席该队周二与凯尔特人的主场比赛，皮克在上月与莫斯科斯巴达的比赛中受伤离场。图为范比滕。路透

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