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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 16:53 BJT

本菲卡逆转晋级欧冠八强

本菲卡周二欧冠八分之一淘汰赛次回合中2-0胜俄罗斯圣彼得堡泽尼特，乌拉圭球员佩雷拉与葡萄牙人奥利维各贡献一球。整场比赛本菲卡占据控球优势，泽尼特反攻机会寥寥。本菲卡首回合以2-3失利，但此役後以总比分4-3逆转晋级欧冠八强。路透

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