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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 12:31 BJT

卡劳破门 切尔西1-0胜本菲卡

周二欧冠联赛四分之一决赛首回合中，卡劳下半时打入全场唯一一粒进球，切尔西客场1-0胜本菲卡。切尔西一直占据场上主导地位，第75分钟托雷斯与拉米雷斯精彩配合後，由卡劳近距离推射破门，蓝军本赛季在欧冠赛场客场作战首次取得胜利，本菲卡则在最近11场欧战中首次主场失利。路透

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