版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 12:35 BJT

德罗巴绝杀 切尔西1-0胜巴萨

周三欧冠半决赛首回合大战中，德罗巴上半时尾声进球、坚固的後防，加上球队的运气，切尔西主场1-0力克卫冕冠军、西甲劲旅巴塞罗那。巴萨在控球上占主导，多次尝试破门均无果而终。但上半时伤停补时第2分钟德罗巴推射得手，下半时双方均无建树，切尔西1-0告捷。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐