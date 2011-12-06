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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 6日 星期二 15:52 BJT

切尔西主帅：要怪只能怪自己

切尔西主帅博阿斯在欧冠E组球队对阵瓦伦西亚的最後一场小组赛前夕称，如果周二切尔西在欧冠联赛中早早出局，事情要怪的话只能怪自己。该英超俱乐部需要主场击败瓦伦西亚，或者无进球平局才能闯入欧冠16强，否则瓦伦西亚出线，切尔西出局。路透

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