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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 7日 星期三 17:23 BJT

切尔西闯入欧冠16强

周二欧冠联赛E组一场较量在斯坦福桥球场展开，切尔西主场迎战瓦伦西亚。赛中德罗巴梅开二度，在他两度进球中间，拉米雷斯第22分钟亦贡献一球，最终切尔西3-0胜客队，以小组第一身份出线，这也是球队连续第九次闯入欧冠16强。路透

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