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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 17:57 BJT

切尔西欧冠惊险晋级

切尔西老牌後卫伊万诺维奇成为欧洲赛场最伟大的死里逃生战役之一的主角，经过加时赛，蓝军主场4-1胜那不勒斯，两回合总比分5-4惊险晋级欧冠八强。伊万诺维奇比赛第105分钟主队贡献绝杀，在曼城曼联两队双双落马、阿森纳无奈出局後，让英格兰旗帜继续飘扬欧冠赛场。路透

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