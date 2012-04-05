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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:23 BJT

切尔西惊险晋级欧冠半决赛

切尔西在欧冠四分之一决赛次回合中2-1险胜本菲卡，总比分3-1胜出而晋级半决赛。比赛尾声切尔西门前风声鹤唳，差点被攻破球门而因为客场进球遭淘汰，不过补时阶段梅雷莱斯抽射得手，为蓝军彻底锁定了胜局。这是切尔西最近九个赛季中第六次晋级欧冠半决赛。路透

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