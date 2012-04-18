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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 18日 星期三 11:54 BJT

切尔西主帅：蓝军须表现完美才能击败巴萨

切尔西临时主帅迪马特奥周二称，欧冠半决赛两回合对阵卫冕冠军巴塞罗那，切尔西必须拿出完美表现才有机会晋级决赛。他在两队大战前的新闻发布会上表示，较量巴萨代表着一名教练的最大挑战。迪马特奥取代博阿斯接掌蓝军帅印後，切尔西在过去12场比赛中的战绩为9胜2平1负。路透

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