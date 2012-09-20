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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 11:51 BJT

尤文2-2逼平切尔西

周三欧冠联赛E组上演卫冕冠军切尔西主场迎战尤文图斯的焦点战。今夏刚加盟切尔西的21岁巴西小将奥斯卡表现惊人，于第31、33分钟连进两球，2-0领先的切尔西似乎胜券在握，然而尤文凭借比达尔、夸利亚雷拉的两粒进球顽强追平，最终双方2-2握手言和。

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