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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 14:53 BJT

切尔西惊险击败顿涅斯克矿工

替补出场的摩西斯在伤停补时阶段临近尾声时头槌破门，帮助欧冠联赛卫冕冠军切尔西3-2惊险击败乌克兰顿涅斯克矿工。乌克兰冠军顿涅斯克矿工之前在本赛季各大赛场保持18场不败纪录。摩西斯的这一进球也使得蓝军晋级16强的希望大增，目前在E组以七分与顿涅斯克矿工并列榜首。尤文图斯六分居第三。路透

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