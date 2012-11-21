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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 15:56 BJT

切尔西惨败 出线前景渺茫

切尔西周二0-3惨败给尤文图斯，很有可能沦落为欧冠历史上第一支小组赛即遭淘汰的卫冕冠军。顿涅斯克矿工当天5-2大胜洛斯查兰特，率先锁定E组出线权。尤文图斯如果两周後客场战平顿涅斯克矿工，即可以小组第二身份出线，蓝军因此前景堪忧。路透

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