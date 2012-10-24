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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 11:28 BJT

欧冠---切尔西1-2不敌顿涅茨克

欧冠小组赛E组的周二比赛中，切尔西客场挑战乌克兰球队顿涅茨克矿工(Shakhtar Donetsk)，最终蓝军1-2不敌主队；在该组的另一场比赛中，尤文图斯客场1-1平丹麦球队北西兰(Nordsjaelland)，这是前者欧冠开赛以来连续第三场平局。路透

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