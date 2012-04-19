版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 12:35 BJT

瓜帅称切尔西为强队

周三在斯坦福桥球场欧冠半决赛首回合一役中，巴塞罗那0-1负于主队切尔西后，主帅瓜迪奥拉称，此役非常艰难在他预料之中，而且事实也是如此，下周还会是一场苦战。见证自己的球队完全主导切尔西，但因德罗巴的一球失利後，瓜帅说：“（切尔西）不是强队不会九年内六次进半决赛。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐