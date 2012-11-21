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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 16:03 BJT

巴洛特利训练再投入一些会成巨星--曼奇尼

曼城主帅曼奇尼周二称，麾下前锋巴洛特利如果训练更刻苦一些，会成为世界上最优秀的球员之一。曼奇尼对这位22岁同胞的天赋毫不怀疑，不过对他的投入程度表示质疑。曼奇尼称巴洛特利拥有成为巨星的一切条件，如果能刻苦一些，他能成为像C罗或梅西那样的巨星。路透

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