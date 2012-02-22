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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 08:30 BJT

中央陆军1-1逼平皇马

周二欧冠1/8淘汰赛首回合一场比赛中，莫斯科中央陆军新人温布隆姆最後一分钟进球，导致皇马客场1-1遭遇逼平。开赛第28分钟，C罗利用中央陆军後防的混乱以其门将的慌张，为皇马攻入精彩一球。整场比赛客队一直处於上风，主队机会寥寥无几。路透

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