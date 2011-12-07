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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 7日 星期三 17:21 BJT

马赛3-2戏剧出线

周二马赛以最戏剧化的方式闯入欧冠16强，客场两球落後于多特蒙德的情况下上演疯狂逆转，最终凭借替补巴尔布埃纳第82分钟的精彩绝杀，将比分反超为3-2。马赛以超同组奥林匹亚科斯一分，小组第二身份出线，後者当天3-1胜阿森纳，一度以为球队已经出线。路透

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