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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 14:02 BJT

欧冠---皇马1-2负多特蒙德

在周三欧冠小组赛D组的比赛中，皇马客场1-2负于多特蒙德。莱万多夫斯基第36分钟为多特蒙德首开纪录，C罗在2分钟後扳平比分，施梅尔在第64分钟建功，最终主队2-1拿下比赛。三战之后皇马一分之差落後于多特蒙特排小组第二，曼城垫底。路透

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