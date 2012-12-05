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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 14:28 BJT

欧冠---曼城0-1多特蒙德 小组垫底无缘欧联

周二欧冠小组赛最後一轮多特蒙德主场1-0击败上赛季英超冠军曼城，席贝尔第57分钟破门。曼城以D组小组最末位结束本赛季欧冠之旅，并无缘欧联杯比赛；在该组另一场比赛中，皇马主场4-1击败阿贾克斯，卡列洪梅开二度，C罗、卡卡建功。最终皇马以小组第二晋级16强，而荷兰人则获欧联杯门票。路透

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