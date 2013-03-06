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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 6日 星期三 10:40 BJT

欧冠--多特蒙德时隔15年重返八强

周二欧冠联赛八分之一决赛次回合多特蒙德主场3-0胜顿涅茨克矿工，以5-2的总比分淘汰乌克兰人，15年来首次闯入欧冠赛八强。整场比赛主队牢牢把控节奏，上半时替补上场的中卫桑塔纳头球破门首开纪录，第37分钟格策为主队扩大领先，下半时布拉什奇科夫斯基再入一球为多特锁定胜局。多特蒙德至此继续保持着本赛季主场全胜记录。路透

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