版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 13:59 BJT

欧冠--补时阶段两球 多特蒙德3-2逆转马拉加晋级

周二欧冠四分之一决赛次回合多特蒙德主场3-2击败马拉加，时隔15年再次挺进欧冠四强。第25分钟华金为马拉加首开纪录，第40分钟莱万多夫斯基将比分扳平，第82分钟埃利塞乌为客队再入一球，而补时阶段多特蒙德连入两球奇迹般逆转。其中桑塔纳的制胜球令马拉加全队上下无比气愤，因四名多特球员与桑塔纳本人疑似越位。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐