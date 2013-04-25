欧冠--莱万大四喜 多特4-1虐皇马

周三欧冠半决赛第一回合多特蒙德主场4-1大胜皇马，莱万多夫斯基一人独中四元，C罗为皇马打入一球。两支德甲球队有望在下月决赛中会师。在欧冠赛场的淘汰赛阶段中，此前仅有一支球队曾在第一回合落后三球的情况下逆转晋级，在2004年的四分之一决赛中，拉科鲁尼亚在首回合1-4败给AC米兰后又4-0大胜，淘汰对手。路透