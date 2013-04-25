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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:42 BJT

欧冠--皇马三球落后 穆帅仍誓言晋级

周三欧冠半决赛第一回合皇马客场1-4不敌多特蒙德，主帅穆里尼奥赛后称赞多特在当日的比赛中无论在体力上还是精神上都胜皇马一筹，并称虽然第二回合会很艰难，但皇马仍然能够扭转局面闯入决赛。穆帅称自己“从足球身上学到一件事，那就是什么事情都有可能。”路透

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