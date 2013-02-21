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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 12:02 BJT

加拉塔萨雷1-1平沙尔克04

周三进行的欧冠联赛16强战中，土超豪门加拉塔萨雷主场1-1平德超劲旅沙尔克04。第12分钟加拉塔萨雷前锋伊尔马兹首开纪录，打入个人在本赛季欧冠赛中的第7粒进球，新近加盟的德罗巴在组织这次进攻中表现抢眼，上半场临近结束时沙尔克凭借杰梅因·琼斯的进球追平比分。双方将回到沙尔克04的主场一决生死。路透
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