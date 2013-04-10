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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 14:41 BJT

欧冠--皇马次回合2-3负仍晋级

周二欧冠四分之一决赛次回合皇家马德里客场2-3不敌土超豪门加拉塔萨雷，但仍以5-3的总比分顺利闯入半决赛。C罗为皇马攻入两球，埃布埃、斯内德、德罗巴则先后为主队建功。穆里尼奥赛后称赞比赛气氛，称伊斯坦布尔的球迷们不仅赋予加拉塔萨雷的球员们力量，甚至也感染了皇马球员。路透
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