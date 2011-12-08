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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 17:17 BJT

戈米斯上演欧冠最快帽子戏法 助里昂出线

周三里昂英雄戈米斯上演欧冠史上最快的帽子戏法，帮助球队7-1大胜萨格勒布迪纳摩。里昂连续第九个赛季晋级欧冠16强。他在七分钟内闪电完成三粒进球，意味着这位法国射手已经打破了布莱克本迈克·内威尔1995年12月创下的纪录。路透

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