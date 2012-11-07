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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 09:37 BJT

欧冠---曼城2-2平阿贾克斯 出线基本无望

在周二欧冠小组赛D组的比赛中，上赛季英超冠军曼城主场2-2平阿姆斯特丹阿贾克斯，小组出线机会渺茫；在该组另一场比赛中，皇马主场与多特蒙德2-2握手言和，第28分钟罗伊斯为客队先下一城，随後佩佩将比分扳平，但阿韦洛亚的乌龙球令多特蒙德再度领先，第89分钟厄齐尔打入绝杀追平比分。路透

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