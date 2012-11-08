巴萨意外输给凯尔特人

巴塞罗那周三在欧冠赛场1-2意外输给苏格兰凯尔特人，晋级16强的脚步被迫放缓。万亚马和瓦特分别给苏超冠军凯尔特人建功，梅西扳回一球，但无济于事。凯尔特人迎来了近年来最引人瞩目的一场胜利，同时给巴萨防线敲响警钟。在小组赛还剩两轮情况下，巴萨在G组领先凯尔特人两分排第一。路透