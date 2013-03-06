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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 6日 星期三 10:42 BJT

欧冠--C罗制胜球 皇马淘汰10人曼联

周二欧冠16强赛次回合皇马客场2-1击败曼联，以3-2的总比分淘汰红魔，锁定八强席位。中场时双方0-0战平，下半时一开场拉莫斯打入乌龙，总比分2-1领先的红魔出线形势一片大好，然而第56分钟纳尼遭红牌罚下，曼联梦魇自此开始，皇马在3分钟内连追两球，替补出场的莫得里奇第66分钟首先将比分追平，3分钟后C罗面对旧主打入制胜球。路透

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