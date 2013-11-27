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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 27日 星期三 16:12 BJT

切尔西欧冠虽败仍晋级

切尔西周二虽然0-1输给巴塞尔，但仍成功晋级欧冠淘汰赛阶段，蓝军主帅穆里尼奥表示本队的失利属于咎由自取。已经晋级的巴塞罗那在缺少梅西的情况下1-2客场输给阿贾克斯，在新帅马蒂诺接掌帅印以来本赛季首次吞下败绩。图为切尔西球员。路透

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